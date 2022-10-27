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Haberler Yaşam Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 13:56

Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?

Cici Netflix platformunda izleyicilerin erişime açıldı ve şimdiden, Cici konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar yapılıyor. Bir Başkadır ile yayın platformunun en iyi dizilerinden birini çıkartan Berkun Oya, bu sefer dizi yerine film projesiyle izleyici karşısına çıkacak. Cici oyuncuları ile şimdiden birçok insanın dikkatini çekmeyi başardı. Fatih Artman, Şevval Balkan ve Ayça Bingöl gibi oyuncular ana kadroda yerini aldı. Gibi Cici konusu nedir, gerçek hikaye mi? Cici nerede çekildi? İşte Netflix'in son yerli yapımı hakkında detaylar

Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?

Cici filmi konusu ve oyuncuları, yapımın Netflix platformuna gelmesiyle birlikte sıklıkla aratılmaya başlandı. Berkun Oya'nın yönetmenlini yaptığı Cici oyuncuları ile birçok sinemaseverin ilgi odağı haline geldi. Netflix'in yeni yerli yapımı, uzun süre daha gündemde kalacak. Peki, Cici konusu gerçek mi? Cici oyuncu kadrosu nasıl? İşte detaylar…

Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?

CİCİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.

Üç yetişkin kardeş ve gerçekleştiremediği hayallerin dünyasınya yaşayan yaşlı bir anne, onlarca yıldır peşlerini bırakmayan kederleri ve travmalarıyla başa çıkmaya çalışır.

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Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?

CİCİ KAÇ DAKİKA, NEREDEN İZLENİR?

Cici filmi 2 saat 31 dakikadır.

Cici Netflix platformunda yayımlanmakta. Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?

CİCİ OYUNCU KADROSU

Ayça Bingöl

Fatih Artman

Funda Eryiğit

İncinur Daşdemir

Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?

Nur Sürer

Okan Yalabık

Olgun Şimşek

Şevval Balkan

Yılmaz Erdoğan

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