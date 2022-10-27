Haberler Yaşam Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 13:56

Cici filmi konusu gerçek hikayeden mi uyarlama? Netflix Cici oyuncuları kimler?

Cici Netflix platformunda izleyicilerin erişime açıldı ve şimdiden, Cici konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar yapılıyor. Bir Başkadır ile yayın platformunun en iyi dizilerinden birini çıkartan Berkun Oya, bu sefer dizi yerine film projesiyle izleyici karşısına çıkacak. Cici oyuncuları ile şimdiden birçok insanın dikkatini çekmeyi başardı. Fatih Artman, Şevval Balkan ve Ayça Bingöl gibi oyuncular ana kadroda yerini aldı. Gibi Cici konusu nedir, gerçek hikaye mi? Cici nerede çekildi? İşte Netflix'in son yerli yapımı hakkında detaylar