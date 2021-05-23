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Haberler Yaşam Çiftçilerin gözde ürünü haline geldi... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 07:15

Çiftçilerin gözde ürünü haline geldi... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!

Asya'nın güneydoğusundan Afrika kıtasına ve Pasifik adalarına kadar üretimi yapılan gölevez bitkisi, Türkiye'de Antalya ve gibi Akdeniz illerinde çiftçilerin gözde ürünü hale geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir sebze türü olan gölevez, çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak tarlalara ekilmeye başlandı. Kilosu 7 TL'den alıcı bulan gölevez, üreticisine dönümde 50 bin TL'ye kadar kazanç sağlıyor.

Çiftçilerin gözde ürünü haline geldi... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen gölevez, zamanla üretimi artarak çiftçiler için alternatif ürün hale geldi. Erdemli'de bazı çiftçiler gölevez yetiştirmeye başladı.

Çiftçilerin gözde ürünü haline geldi... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönüm alanda gölevez yetiştiren Yusuf Şahin, uzun yıllar domates üreticiliği yaptığını ancak istediği geliri elde edemeyince göleveze yöneldiğini kaydetti. Şahin, "Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti.

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Çiftçilerin gözde ürünü haline geldi... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!

Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum. Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor. Dönümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL. den satıyorum. Çok güzel bir geliri var" dedi.

Çiftçilerin gözde ürünü haline geldi... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!

AKDENİZİN İNCİSİ GÖLEVEZ

Erdemli'de gölevez konusunda birçok araştırma yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen, "Dünya genelinde çok popüler olan ve tüketimi çok olan gölevez ülkemizde pek fazla bilinmeyen bir sebze türü. Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilebilen ve geliri çok fazla olan gölevez özellikle cips sanayisinde oldukça fazla kullanılan bir sebze türüdür. Görünümü bakımından patatese benzeyen, haşlanarak, kızartılarak tüketilen ve özellikle cips sanayisinde kullanılabilen gölevez vitamin bakımından da çok zengin bir sebzedir.

Çiftçilerin gözde ürünü haline geldi... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!

Gelecek yıllarda çiftçilerimiz tarafından alternatif ürün olarak ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Dönümde 7 ton ürün veren Gölevez, kilosu 7 TL. den alıcı buluyor ve pazar sorunu olmayan bir üründür.

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