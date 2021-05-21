HaberlerYaşamÇiftçilerin gözde ürünü oldu... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 13:59Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 14:11
Çiftçilerin gözde ürünü oldu... Dönümünde 50 bin lira kazandırıyor!
Asya'nın güneydoğusundan Afrika kıtasına ve Pasifik adalarına kadar üretimi yapılan gölevez bitkisi, Türkiye'de Antalya ve Mersin gibi Akdeniz illerinde çiftçilerin gözde ürünü hale geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir sebze türü olan gölevez, çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak tarlalara ekilmeye başlandı. Kilosu 7 TL'den alıcı bulan gölevez, üreticisine dönümde 50 bin TL'ye kadar kazanç sağlıyor.