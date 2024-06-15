Çifte cinayetin sanığı hakim karşısında! İşte mahkemedeki ifadesi: Telefon açılır açılmaz...

"ARALARINDA İLİŞKİ OLDUĞUNA DAİR BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Sanık Keleş savunmasının devamında, "Ben sakinleşmek için dışarı çıktım. O esnada boşanma aşamasında mesajları kullanabileceğimi düşünüp eve geri döndüm. Eşimle tartışmaya başladık tekrar. Daha sonra dışarıda olan kızım eve geldi. Ben, eşim İsa'yı çağırır ve bana zarar verirler diye telefonları topladım. Daha sonra evden çıktım. Dışarıda İsa'nın bana doğru geldiğini gördüm. Ben onu görünce geri döndüm. Arkamdan 'beklesene' şeklinde bir söz işittim. Ben 'bekle geliyorum' dedim. Eve girdim silahımı aldım. İsa'yla beraber benim arabama bindik. İsa 'beni öldürecekmişsin' gibi cümleler kullandı. Ben üzerimdeki silahı çıkardım. İsa araçtayken korkutma amaçlı 2 el ateş ettim. Ama üzerime doğru saldırınca maalesef hazin son. 2 kez daha ateş etmek zorunda kaldım. Eve tekrar çıktım. 2-3 el de eşime ateş ettim. Daha sonra çıktım gittim. Olay bu şekilde olmuştur. Ben kasten tasarlayarak bu işi yapmadım. Daha önce eşimle amcam arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair bir şey görmedim ve tartışmadık" dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkeme başkanı, maktuller İsa Ergün ile Yeliz Keleş arasında herhangi bir mesajlaşma ve arama kaydının olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiğini belirtti.

Müşteki Alihan Ergün ise beyanında "Rahmetli İsa babam olur. Olay günü halam anneme 'İslam Yeliz'i vurmuş gidin çocuklara bakın' diye söylemiş. Ben babamın orada olduğunu bilmiyordum. Oraya gittiğimde İslam'ın çocuklarından babamın vurulduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.