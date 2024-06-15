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Çifte cinayetin sanığı hakim karşısında! İşte mahkemedeki ifadesi: Telefon açılır açılmaz...
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:36
Çifte cinayetin sanığı hakim karşısında! İşte mahkemedeki ifadesi: Telefon açılır açılmaz...
İstanbul Bağcılar'da aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği eşi ve üvey amcasını silahla vurarak öldüren İslam Keleş, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, kasten ve tasarlayarak bir suç işlemediğini söyleyerek, "Olay günü eve geçtim, kapıyı eşim açtım. Eşimin telefonu kapalı bir vaziyette orada duruyordu. Telefon açılır açılmaz 5-6 adet mesaj gördüm. Mesajların İsa'dan geldiğini anladım. Eşime mesajları sesli olarak okudum karşımdayken. 'Allah belanı versin, eşyalarını toparla git' dedim. Tartışmaya başladık" dedi.