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Haberler Yaşam Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 12:24

Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!

Tosunluk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu Çiftlik Bank davasında 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Mehmet Aydın, yeniden "Tahliye edilirsem zararı ödeyeceğim" dedi! Mahkeme ise dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davalar birleştirilmiş, toplam 4 bin 582 kişi müştekinin yer aldığı davalarda aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!

SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDILAR

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!

"TAHLİYE EDİLİP ZARARLARI KARŞILAMAK İSTİYORUM"

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurtdışında özgürce yaşıyordum.

Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!

Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır" dedi.

Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!

Fatih Aydın ise şirketlerin değerinin mahkeme tarafından tespit edilerek mağdurların zararlarının giderilmesini ve tahliyesini talep etti.

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