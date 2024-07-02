Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davalar birleştirilmiş, toplam 4 bin 582 kişi müştekinin yer aldığı davalarda aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.