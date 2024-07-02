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Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
12:24
Çiftlik Bank davasında sona gelindi: Gözler mütalaa için savcıda!
Tosunluk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu Çiftlik Bank davasında 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Mehmet Aydın, yeniden "Tahliye edilirsem zararı ödeyeceğim" dedi! Mahkeme ise dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderdi.