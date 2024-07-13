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Haberler Yaşam Kayseri'deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 17:00

Kayseri'deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...

Kayseri'de çiftlikteki görüntüler dehşet saçtı. Çiftliği basan 2 şahıs önce bir eşeği bıçakladı sonra da 5 atı zehirledi. Hızını alamayan şahıslar su kuyusunu da ateşe verdi. Korku dolu görüntüler kameralara anbean yansıdı.

İHA
Kayseri’deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...

Kayseri'de 2 şahıs çiftlik basarak canice eşeği bıçakladı, atları ise zehirledi. Korkunç anlar böyle görüntülendi...

Kayseri’deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...

KAYSERİ'DEKİ ÇİFTLİKTE DEHŞET DOLU ANLAR!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü.

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Kayseri’deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA...

Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! Dehşet anları kamerada | Video

Kayseri’deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...

İddiaya göre, 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı.

Kayseri’deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...

Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü.

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