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Kayseri'deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
17:00
Kayseri'deki çiftlikte dehşet dolu anlar! Eşeği bıçakladı atları zehirledi: Korkunç dakikalar böyle görüntülendi...
Kayseri'de çiftlikteki görüntüler dehşet saçtı. Çiftliği basan 2 şahıs önce bir eşeği bıçakladı sonra da 5 atı zehirledi. Hızını alamayan şahıslar su kuyusunu da ateşe verdi. Korku dolu görüntüler kameralara anbean yansıdı.