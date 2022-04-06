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Haberler Yaşam Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:50

Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

TV8 ekranlarının sevilen magazin programı 2. Sayfa her gün birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. 2. Sayfa'nın bugünkü konuğu Çiğdem Tunç oldu. Programın ardından gündeme gelen ünlü oyuncu için "Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. En son Seksenler dizisinde canlandırdığı Diana karakteri ile Amelie'nin annesi rolünde seyirci karşısına geçmişti. Bugün Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Şabaniye filminden bahseden Tunç hayatı ile araştırılıyor. Peki, Çiğdem Tunç nereli, evli mi, sevgilisi kim?

Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

Bugün 2. Sayfa programının konuğu olan Çiğdem Tunç, uzun yıllar Mehmet Ali Erbil ile yaptığı televizyon programlarıyla da hatırlanıyor. Tunç, programda yer aldığı tiyatro oyunları ve sinema filmlerinden bahsetti. Programda Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Kemal Sunal ile Şabaniye filmine nasıl seçildiğini anlatan ünlü oyuncu, samimi açıklamaları ile ekranlardaydı. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, Çiğdem Tunç aslen nereli, sevgilisi kim? İşte cevaplar…

Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

28 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da doğan ünlü oyuncu Çiğdem Tunç, oyunculuğun yanı sıra gençliğinde balerin olarak da kariyer adımları attı.

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Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

Çiğdem Tunç, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi.

Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1984 yılında başlayan ve uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında sunucu ve oyuncu olarak yer almıştır.

ÇİĞDEM TUNÇ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

1980 Renkli Dünya Dansçı

1982 Hasret Sancısı Seher

1982 O Kadın Manken

1983 Gecenin Sonu Hasan'ın Sevgilisi

1984 Alev Alev Ümran

1984 Kayıp Kızlar Sevda

1984 Şabaniye Nazlı

1990 Can Dostlar Sema

1991 Aldatacağım / Kaderimsin Avukat Nilüfer

Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

1996 Çılgın Bediş Yarışma Sunucusu

2002 Çekirdek Aile

2003 Tatlı Hayat Konuk Oyuncu

2004 Neredesin Firuze Show Sunucusu

2005 Belalı Baldız Neriman

2006 Unutulmayanlar Konuk Oyuncu

2007 Genco Bihter

2010 Geniş Aile Melodi

2011 Bizim Yenge Jüri

2014 Analı Oğullu Vildan

2014 Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk Peri

2017 Aşk-ı Roman Leman Hanım

2018 Benim Adım Osssman

2019 Jet Sosyete Miss Magazinella

2021 Tövbeler Olsun Aleyna Yeşilpınar

2022 Seksenler Diana

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