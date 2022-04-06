Haberler Yaşam Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:50

Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Seksenler’in Diana’sı Çiğdem Tunç dizileri ve filmleri

TV8 ekranlarının sevilen magazin programı 2. Sayfa her gün birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. 2. Sayfa'nın bugünkü konuğu Çiğdem Tunç oldu. Programın ardından gündeme gelen ünlü oyuncu için "Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. En son Seksenler dizisinde canlandırdığı Diana karakteri ile Amelie'nin annesi rolünde seyirci karşısına geçmişti. Bugün Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Şabaniye filminden bahseden Tunç hayatı ile araştırılıyor. Peki, Çiğdem Tunç nereli, evli mi, sevgilisi kim?