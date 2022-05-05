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Haberler Yaşam Çiğköftecide kan donduran dakikalar: Baba koş yetiş diye feryat etti!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 10:39

Çiğköftecide kan donduran dakikalar: Baba koş yetiş diye feryat etti!

İstanbul Şişli'de üç arkadaş, başka çocukların çiğköfteciye attığı torpil nedeniyle adeta dehşeti yaşadı. İşyerinden çıkan 3 şahıs ise torpil atan çocuklar yerine 3 arkadaşı yakalayarak içeride dakikalarca darp etti. Çocukları alıkoyan şahıslar, "Sizi burada 3 gün bekleteceğiz" diyerek elektriğini kestikleri bodrum katına kilitledi. Telefonla aradıkları babalarının gelmesiyle çocukların kurtulabildiği olayda polisin gözaltına aldığı 3 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı. Baba Metin O. ise karara isyan etti

Çiğköftecide kan donduran dakikalar: Baba koş yetiş diye feryat etti!

Çocukları darbedip bodruma kilitlediler! Çiğköftecide yaşanan dehşet anları kamerada | Video

Korkunç olay İstanbul Şişli'de yaşandı… 13 yaşındaki Egemen O., Mustafa Taha K. ve Fırat E. ismindeki 3 arkadaş cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımdan devam eden çocuklar çiğköftecinin önüne geldikleri esnada kimliği belirsiz 2 çocuk, işyerinin içerisinde doğru torpil fırlatıp kaçmaya başladı. İşyeri sahibi, iki oğlu ve çalışanlar torpili atan olduğunu zannettikleri 3 çocuğu yakalarından tuttuktan sonra tartaklayarak işyerine soktu.

Çiğköftecide kan donduran dakikalar: Baba koş yetiş diye feryat etti!

O andan itibaren iddiaya göre çocukları dakikalarca darbeden şahıslar ardından da zorla işyerinin bodrum katına indirdi. Katın girişini de demir bir kapakla kapattıktan sonra çocuklar çıkamasın diye de kapağın üstüne içecek dolabı koydu. Ardından bodrum katının ışıklarını kapatan şahıslar, çocukları dakikalarca darp etti. Dehşet anları sürdüğü esnada şahısların bir anlık boşluğundan yararlanan çocuklardan Egemen O., cep telefonuyla el fenerini açtıktan sonra babası Metin O.'yı aradı.

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Çiğköftecide kan donduran dakikalar: Baba koş yetiş diye feryat etti!

Dakikalar içerisinde çiğköfteciye gelen çocukların babası işyerinde rehin tutulan çocuklarını kurtarıp polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, işyerine girerek 3 şahsı gözaltına aldı. Rehin tuttukları çocuklar hastanede darp raporu almalarının ardından ve aileleriyle birlikte emniyete götürüldü.

Çiğköftecide kan donduran dakikalar: Baba koş yetiş diye feryat etti!

Çocukların ve ailelerinin şikayetçi olması üzerine darpçı Yusuf Eren İ. Erol İ. ve Yakup İ.'ye ifadelerinin alınmasının ardından "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Çiğköftecide kan donduran dakikalar: Baba koş yetiş diye feryat etti!

Şahıslar ifadelerinde ise, baba-oğul işyerini işlettiklerini bu çocukların iş yerlerine torpil atıp müşterileri rahatsız ettiğini, çocukları defaten uyardıklarını, davranışlarının devam etmesiyle üç çocuğu yakaladıklarını çocuklara herhangi bir şiddette bulunmadıklarını, kendilerinin amacının çocukları uyarmak olduğunu söyledikleri ortaya çıktı.

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