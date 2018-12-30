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Çıkanlar şoke etti!

Beklenmedik yerlerden çıkan ilginç şeyler çok şaşırtabiliyor. Örneğin bir marketten aldıkları yumurtadan çıkanları görünce şoka uğrayan bu adam gibi!

Giriş Tarihi: 30.12.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 14:56
Çıkanlar şoke etti!

'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.

Çıkanlar şoke etti!

Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı...

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Çıkanlar şoke etti!

'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Çıkanlar şoke etti!

Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.

Çıkanlar şoke etti!

Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı... Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.

Çıkanlar şoke etti!

Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.

Çıkanlar şoke etti!

Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.

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