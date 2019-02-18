Çıldır Gölü'nde atlı kızaklar eşliğinde 'Sema' gösterisi

Çıldır gölünün İnsanların gelip görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Nevcihan Terzi, "Burada yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler var. Onlar da bu güzel görsel şöleni yaşamak üzere buradalar. Bir tarafta atlı kızaklar, bir tarafta balık tutan insanlar, bir tarafta eğlenen insanlar ve her kes bu güzelliği ayrı yaşamak üzere burada. Bizler de buranın metini çok duyduk, gelip görmek istedik, yaşayarak bir şeyleri görmek istedik ve onun için buradayız. Sizlere de canı gönülden tavsiye ediyoruz. İnsanların gelip görmesi gereken bir yer Çıldır. Gerçekten buradaki insanlar buraya gelince çılgın bir şekilde bu görselliğe ayak uyduruyor" dedi.