Çıldır Gölü'nde atlı kızaklar eşliğinde 'Sema' gösterisi

MUHTEŞEM 'SEMA' GÖSTERİSİ
Güneşin batmaya yüz tuttuğu dakikalarda gün batımı altında atlı kızaklar eşliğinde Sema gösterisi ile gönüllere hitap eden, Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümünde akademisyen olarak görev yapan Öğr. Gör. Özkan Karadavut, "Ardahan'da, Çıldır gölünde Sema edip gönüllere hitap ettik. Ve gelen misafirlerimize, dostlarımıza semazenliği kısmen dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Misafirlerimiz var, arkamızda atlı kızaklarımız var, balık tutan ustalarımız, ağabeylerimiz var. Onlara çok güzel bir seyir sunduk" şeklinde konuştu.