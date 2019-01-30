Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çılgın çiftten hayran bırakan iş!

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü. Çözümlerini de dünyayla paylaşan çiftin çalışması büyük ilgi gördü!

Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 10:50
Çılgın çiftten hayran bırakan iş!

İşte o şaşırtıcı çalışma!

Çılgın çiftten hayran bırakan iş!

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çılgın çiftten hayran bırakan iş!

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Çılgın çiftten hayran bırakan iş!

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Çılgın çiftten hayran bırakan iş!

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Çılgın çiftten hayran bırakan iş!

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

Çılgın çiftten hayran bırakan iş!

Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor.

BİZE ULAŞIN