Çılgın ikili sert kayaya çarptı

TRAMVAYIN ÜSTÜNDE BALTAYI TAŞA VURDU

Smirnov bu kez de yabancı uyruklu arkadaşı Spark ile birlikte daha tehlikeli bir şov için harekete geçti. Akşam saatlerinde Kabataş-Bağcılar seferini yapacak olan tramvayın Fındıklı durağına gelen gençler gizlice içeriye girdi. Tırmanarak durağın üstüne çıkan gençler, bir süre tramvayın gelmesini bekledi. Yolcu almak için durağa gelen tramvayın üstüne atlayan gençler, buldukları bir boşluğa saklanarak sörf yapmak istedi. Ancak gençleri bu kez cadde üzerindeki sürücülere fark ederek korna basmaya başladı.