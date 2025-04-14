Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.04.2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 19:48

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Haftanın ilk çılgın sayısal loto sonuçları için MPİ bilet ekranı üzerinde kontroller yapılıyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk çekilişinde, devreden büyük ikramiye miktarı 211.012.223 TL olarak belirlendi. Peki; sayısal loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nereden ve nasıl öğrenilir İşte, 14 Nisan 2025 sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı linki.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

14 Nisan sayısal loto sonuçları araştırılıyor. Devreden büyük ikramiye tutarı 211.012.223 TL ile dikkat çekiyor. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilen topların dönüşüyle yapılıyor. Şans oyunu tutkunları, büyük ödülün sahibini öğrenmek için çekilişi heyecanla izliyor. İşte, 14 Nisan sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

14 NİSAN 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.