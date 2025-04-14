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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.04.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
19:48
Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı
Haftanın ilk çılgın sayısal loto sonuçları için MPİ bilet ekranı üzerinde kontroller yapılıyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk çekilişinde, devreden büyük ikramiye miktarı 211.012.223 TL olarak belirlendi. Peki; sayısal loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nereden ve nasıl öğrenilir İşte, 14 Nisan 2025 sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı linki.