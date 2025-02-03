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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
19:20
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!
3 Şubat sayısal loto sonuçları sorgulanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. Şans oyunu severler 3 Şubat 2025 tarihli çekiliş sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Bugünkü çekilişte devreden büyük ikramiye 559.274.273 TL. Noter huzurunda, Milli Piyango resmi sitesinin youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilen çekiliş heyecanla takip ediliyor. İşte,3 Şubat çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları ekranı ve tüm detaylar.