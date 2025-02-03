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Haberler Yaşam ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 19:20 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:20

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

3 Şubat sayısal loto sonuçları sorgulanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. Şans oyunu severler 3 Şubat 2025 tarihli çekiliş sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Bugünkü çekilişte devreden büyük ikramiye 559.274.273 TL. Noter huzurunda, Milli Piyango resmi sitesinin youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilen çekiliş heyecanla takip ediliyor. İşte,3 Şubat çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları ekranı ve tüm detaylar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Haftanın ilk çılgın sayısal loto sonuçları için MPİ ekranı üzerinden bilet kontrolleri başladı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen çekilişler büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Noter huzurunda, Milli Piyango resmi sitesi ve youtube hesabı üzerinde çekiliş takip ediliyor. İşte, 3 Şubat sayısal loto sonuçları ve tüm detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

3 ŞUBAT 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 3 ŞUBAT 2025: Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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