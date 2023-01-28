Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile (MPİ) Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları milyonlarca şans oyunu sever tarafından bekleniyor. Haftanın son Sayısal Loto çekilişinde devreden ikramiye 98 milyon TL'yi geçerken binlerce kişi kazandıran numaralar için gözünü MPİ canlı yayınına çevirdi. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber "28 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 28 Ocak 2023 Son dakika Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...