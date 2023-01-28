Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile (MPİ) Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün gerçekleşecek olan ve devreden büyük ikramiyenin 98 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım devam ediyor. Gözler 28 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haftanın son çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. İşte Milli Piyango (MPİ) 28 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...