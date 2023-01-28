Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile (MPİ) Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.01.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 20:43

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile (MPİ) Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün gerçekleşecek olan ve devreden büyük ikramiyenin 98 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım devam ediyor. Gözler 28 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haftanın son çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. İşte Milli Piyango (MPİ) 28 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 28 Ocak 2023 Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları milyonlarca şans oyunu sever tarafından bekleniyor. Haftanın son Sayısal Loto çekilişinde devreden ikramiye 98 milyon TL'yi geçerken binlerce kişi kazandıran numaralar için gözünü MPİ canlı yayınına çevirdi. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber "28 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 28 Ocak 2023 Son dakika Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 28 Ocak 2023 Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

28 OCAK 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 28 Ocak 2023 Cumartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Şanslı numaralar için haberimizi takip etmeye devam edin.

25 OCAK 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

25 OCAK 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 28 Ocak 2023 Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 28 Ocak 2023 Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: 28 Ocak 2023 Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

SON DAKİKA