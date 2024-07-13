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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz Cumartesi canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 13.07.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
18:07
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz Cumartesi canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Cumartesi çekilişi gündemdeki yerini aldı. Devreden büyük ikramiye 310 milyonu aşıyor. Joker ve SüperStar başta olmak üzere kazandıran numaralar takip ediliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte numaralar ekrana yansıyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz 2024...