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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 15 Temmuz 2024: Sayısal Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 15.07.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
20:06
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 15 Temmuz 2024: Sayısal Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar öğrenme ekranı
Haftanın ilk çılgın sayısal loto çekilişi bugün MP TV canlı yayınında düzenleniyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen büyük ikramiye için bilet sahipleri ekran başındaki yerini aldı. Devreden büyük ikramiye 427.383.809 TL için çekiliş topları 21.30'da noter huzurunda dönüyor. İşte, 15 Temmuz 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...