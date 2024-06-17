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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran TIKLA-SORGULA: Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor
Giriş Tarihi: 17.06.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 18:39

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran TIKLA-SORGULA: Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor

Haftanın ilk çılgın sayısal loto çekilişi bugün MP TV canlı yayınında düzenleniyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen büyük ikramiye için nefesler tutuldu. Bu haftanın ilk çekilişinde devreden büyük ikramiye 367.851.209 TL oldu. Sayısal loto çekilişi 21.30'da noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, 17 Haziran 2024 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran TIKLA-SORGULA: Sayısal Loto’da büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor

Sayısal loto sonuçları 17 Haziran 2024 çekilişi ile ikramiyeyi kazandıran numaralar MP TV canlı yayınında belli oluyor. Sisal Şans ile haftanın ilk çekilişinde 6 şanslı numarayı bilen büyük ödülün kazananı oluyor. Milli Piyango Online adresinde çekiliş canlı olarak aktarılıyor. Peki, 6 Mayıs Sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran TIKLA-SORGULA: Sayısal Loto’da büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor

17 HAZİRAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran TIKLA-SORGULA: Sayısal Loto’da büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor

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ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran TIKLA-SORGULA: Sayısal Loto’da büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran TIKLA-SORGULA: Sayısal Loto’da büyük ikramiye kazandıran numaralar açıklanıyor

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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