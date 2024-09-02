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Giriş Tarihi: 02.09.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 18:16

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2024 sorgulama: Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ekranında!

Haftanın 3 günü gerçekleşen şans oyununda şanslı numaralar takip edilmeye başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Joker ve SüperStar ayrıca gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan oyunda canlı yayın izleniyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte numaralar ekrana yansıyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2024 sorgulama: Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ekranında!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama 2 Eylül Pazartesi çekilişi ile gündemde. Katlanan ikramiyede numaralar sistem üzerinden kontrol ediliyor. Bilet sahipleri ekran başında. İşte, Milli Piyango çekiliş ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2024 sorgulama: Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ekranında!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Eylül saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2024 sorgulama: Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ekranında!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2024 sorgulama: Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ekranında!

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2024 sorgulama: Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ekranında!

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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