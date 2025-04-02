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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 belli oldu mu? Milli Piyanogo Online Sayısal Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.04.2025 19:36 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 19:36

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 belli oldu mu? Milli Piyanogo Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 tarihi ile takip ediliyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar dikkat çekiyor. Bilet sahipleri şanslı numaraların yanı sıra joker ve süperstar seçeneklerini de değerlendiriyor. Ekran başında yerler alındı. İşte, Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 belli oldu mu? Milli Piyanogo Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile bilinen numara sayısı kadar ikramiye tutarı farklılık gösteriyor. Biletlerini alanlar ekrana yansıyan şanslı numaraları izliyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 belli oldu mu? Milli Piyanogo Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 2 NİSAN 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 belli oldu mu? Milli Piyanogo Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları:

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 belli oldu mu? Milli Piyanogo Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Nisan 2025 belli oldu mu? Milli Piyanogo Online Sayısal Loto sorgulama ekranı

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir: