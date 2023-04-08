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Haberler Yaşam CANLI Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranında!
Giriş Tarihi: 08.04.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 19:03

CANLI Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranında!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi Milli Piyango Online ekranında. MP TV canlı çekiliş ekranı takip ediliyor. 151,9 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kapısı aralanıyor. 6 kazandıran numara kapının anahtarını şans oyunu severler ile paylaşıyor. Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde araştırılıyor. millipiyangoonline.com adresi üzerinden heyecanlı bekleyiş başladı. Çekiliş sonuçları son dakika belli oluyor. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…

CANLI Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranında!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı yayında. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunları bilet sahiplerinin gündeminde. Haftanın 3 günü gerçekleşen oyunda sonuçlar araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi için sorgulanmaya başladı. MP TV canlı çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları bugün açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MPİ bilet sorgulama ekranı…

CANLI Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranında!

SAYISAL LOTO 8 NİSAN 2023 SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaraları ve Süper starı öğrenmek için:

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CANLI Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranında!

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

CANLI Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranında!

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

CANLI Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan 2023 çekilişi: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bugün MPİ bilet sorgulama ekranında!

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Sayısal Loto kolonu tek başına oynanabilirken SüperStar sadece Çılgın Sayısal Loto kolonu ile birlikte oynanabilir. Daha detaylı bilgi için senin için hazırladığımız SüperStar videomuzu izleyebilirsin.

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