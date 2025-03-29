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Giriş Tarihi: 29.03.2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:24

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Mart Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmeye devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranların gözleri, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında açıklanan şanslı numaralara çevriliyor. Son olarak, 29 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte belirlenen kazanan numaralar merakla bekleniyordu. İşte, çekilişin ardından açıklanan şanslı numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Mart Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

29 Mart 2025 Cumartesi günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecanla gerçekleşti. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Milli Piyango'nun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanarak şans oyunu tutkunlarını ekran başına kilitledi. Talihli numaraları öğrenmek isteyenler, Milli Piyango'nun bilet sorgulama sistemine yoğun ilgi gösterdi. İşte, 29 Mart tarihli çekilişte kazanan numaralar ve tüm detaylar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Mart Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

29 MART 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
29 Mart 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Mart Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

29 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
29 Mart 2025 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Mart Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Mart Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.