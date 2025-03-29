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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Mart Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.03.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
18:24
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Mart Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı
Her hafta milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmeye devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranların gözleri, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında açıklanan şanslı numaralara çevriliyor. Son olarak, 29 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişte belirlenen kazanan numaralar merakla bekleniyordu. İşte, çekilişin ardından açıklanan şanslı numaralar...