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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
17:05
Her hafta milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmeye devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla ekran başına geçen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği canlı yayınla şanslarını deniyor. Son olarak, 3 Mayıs Cumartesi akşamı yapılan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Heyecanla beklenen bu sonuçlar bir kez daha şans oyunları tutkunlarının gündemindeydi. İşte, 3 Mayıs tarihli çekilişte çıkan şanslı rakamlar...