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Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:05

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

Her hafta milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmeye devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla ekran başına geçen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği canlı yayınla şanslarını deniyor. Son olarak, 3 Mayıs Cumartesi akşamı yapılan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Heyecanla beklenen bu sonuçlar bir kez daha şans oyunları tutkunlarının gündemindeydi. İşte, 3 Mayıs tarihli çekilişte çıkan şanslı rakamlar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

3 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, büyük bir merakla takip edildi. Noter eşliğinde yapılan çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı ve şans oyunu severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çekilişin ardından kazanan numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango'nun resmi bilet sorgulama platformuna akın etti. İşte, 3 Mayıs tarihli çekilişte çıkan şanslı numaralar ve detaylar

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

3 MAYIS 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
3 Mayıs 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

3 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 Mayıs 2025 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.