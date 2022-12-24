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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.12.2022 20:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 20:13

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından araştırılmaya başlandı. Haftanın son Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 73 milyon TL'yi aşarken bilet sahipleri kazandıran numaralar için gözünü MPİ canlı yayınına çevirdi. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte "24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün yapılacak olan ve devreden büyük ikramiyenin 73 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bilet sahipleri gözlerini 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı duyurusu için gelecek açıklamalara çevirdi. Şans oyunu tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürerken "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

24 ARALIK 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 24 Aralık 2022 Cumartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

24 ARALIK 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

24 ARALIK 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

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