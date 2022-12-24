Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 24.12.2022 20:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 20:13

Milli Piyango tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından araştırılmaya başlandı. Haftanın son Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 73 milyon TL'yi aşarken bilet sahipleri kazandıran numaralar için gözünü MPİ canlı yayınına çevirdi. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte "24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online ile 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...