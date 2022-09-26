Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.09.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 18:56

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 26 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online aracılığıyla öğrenilebilecek. Toplamda 140 milyonu aşan büyük ikramiyenin kapısını aralamak 6 şanslı numaranın arkasında gizli. Bu noktada şans oyunları tutkunları, ''Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?''' şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte, 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde gözler talihli rakamlara çevrilmiş durumda. Bu noktada Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için MPİ bilet sorgulama üzerinden araştırmalar başladı. MP TV ile canlı yayında gerçekleşen şans oyunu çekilişi bilet sahiplerinin gündeminde. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 26 Eylül 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

26 EYLÜL 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 26 Eylül 2022 Pazartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklanacak. Şanslı numaralar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Şanslı numaraları öğrenmek için:

26 EYLÜL 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

26 EYLÜL 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA