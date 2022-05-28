Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Mayıs bugün sorgulamasıyla bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Toplamda 60 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler MP TV üzerinden canlı yayın ile yapılan çekiliş için geri sayım başladı. 6 şanslı kazandıran rakamı yakalayanlar büyük ikramiyeyi kazanacak. Peki, bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…