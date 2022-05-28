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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 28.05.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 14:55

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Mayıs bugün sorgulamasıyla bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Toplamda 60 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler MP TV üzerinden canlı yayın ile yapılan çekiliş için geri sayım başladı. 6 şanslı kazandıran rakamı yakalayanlar büyük ikramiyeyi kazanacak. Peki, bugün Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

28 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları arama geçmişlerinde yerini aldı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte Cumartesi günü de bulunuyor. Bilet sahipleri MP TV canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişi izleyebiliyor. Bu noktada "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleşen çekiliş şans oyunu severlerin yakın takibinde. İşte bugün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 MAYIS

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaraları öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayınız...

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 28 MAYIS I CANLI

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.