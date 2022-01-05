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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 05.01.2022 21:38 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 21:39

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, şans oyunlarını seven vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bugünkü çekiliş için bilet alan vatandaşlar kazandıran numaraları 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve MP TV üzerinden canlı olarak yayınlanan sonuçlar MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden de öğrenilebiliyor. İşte 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları binlerce kişi tarafından Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırılıyor. Milli Piyango Online üzerinden yapılan araştırmalarda kazandıran rakamlar öğrenilebiliyor. MP TV üzerinden yayınlanan canlı çekilişi kaçıranlar, Milli Piyango Online ile 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranına ulaşabiliyor. İşte bugünün kazanan numaraları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

5 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi Çarşamba akşamı saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

İşte 5 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaralar;

18 – 61 – 37 – 7 – 20 – 88 – 10(JOKER) - 13(SÜPERSTAR)

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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