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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Milli Piyango Online ile 25 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 25.01.2023 20:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 20:41

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Milli Piyango Online ile 25 Ocak 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 96 milyon TL'yi aşarken bilet sahipleri kazandıran numaralar için gözlerini MPİ canlı yayınına çevirdi. Çekiliş saatinin gelmesiyle birlikte şans oyunu severler "25 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online ile 25 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Bugün yapılacak olan haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bilet sahipleri gözlerini 25 Ocak Sayısal Loto sonuçları için bilet sorgulama ekranına çevirdi. Bu noktada "Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları, 96 milyon lirayı aşan dev ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Milli Piyango Online ile 25 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

25 OCAK 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 25 Ocak 2023 Çarşamba akşamı saat 21.30 itibarıyla açıklanacak. Şanslı numaraları öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

25 OCAK 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

25 OCAK 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Ocak 2023 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

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