Milli Piyango tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 96 milyon TL'yi aşarken bilet sahipleri kazandıran numaralar için gözlerini MPİ canlı yayınına çevirdi. Çekiliş saatinin gelmesiyle birlikte şans oyunu severler "25 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online ile 25 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...