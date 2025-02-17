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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: Milli Piyango Online ile 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
18:17
Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden noter huzurunda yapılacak olan çekilişte talihli numaralar açıklanacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, bilet numaralarını sorgulamak için ekran başına geçiyor. İşte 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?