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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 21 Nisan Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
17:57
Bu haftanın Çılgın Sayısal Loto sonuçları, oyun severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden ve noter gözetiminde gerçekleşecek olan çekilişte, kazandıran numaralar belli olacak. Şansını deneyen vatandaşlar, büyük ödül umuduyla biletlerini alırken gözler çekiliş sonucuna çevrildi. 21 Nisan Pazartesi akşamı yapılacak kura ile birlikte, talihliler ortaya çıkacak. Peki, 21 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?