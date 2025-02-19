Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:31

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden noter huzurunda yapılacak olan çekilişle kazanan numaralar açıklanacak. Bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, bilet numaralarını öğrenmek için ekran başına geçti. Peki, 20 Şubat Perşembe günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları için bilet kontrolleri başladı. Haftanın üç günü yapılan çekilişlerde, bugün kazanan numaralar belli olacak. Bugün gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi, milyonlarca kişiyi büyük ödül kazanma heyecanıyla ekran başına topladı. Peki, 20 Şubat Perşembe günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

19 ŞUBAT 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 19 Şubat çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşecek. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA