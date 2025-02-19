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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
18:31
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI için geri sayım: Milli Piyango Online ile 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden noter huzurunda yapılacak olan çekilişle kazanan numaralar açıklanacak. Bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, bilet numaralarını öğrenmek için ekran başına geçti. Peki, 20 Şubat Perşembe günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?