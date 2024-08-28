Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
08:50
Cinayet 'geliyorum' demiş! Olaydan önceki son sözleri ortaya çıktı: Osman'ı öldürüp...
Konya'da ablasından boşandığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan halasının oğlu Osman Polat'ı (45) pencereden ateş ederek öldüren Ümit Polat (26) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katil zanlısının cinayetten 4 saat önce yine evin önüne gelip, havaya ateş ederek 'Osman dışarıya çık seni öldüreceğim' dediği, bir arkadaşına da 'Ben Osman'ı öldürüp, hapse gireceğim, motorum senin olsun" diyerek cinayeti işleyeceğini saatler öncesinden ilan ettiği ortaya çıktı.