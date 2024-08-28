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Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:50

Cinayet 'geliyorum' demiş! Olaydan önceki son sözleri ortaya çıktı: Osman'ı öldürüp...

Konya'da ablasından boşandığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan halasının oğlu Osman Polat'ı (45) pencereden ateş ederek öldüren Ümit Polat (26) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katil zanlısının cinayetten 4 saat önce yine evin önüne gelip, havaya ateş ederek 'Osman dışarıya çık seni öldüreceğim' dediği, bir arkadaşına da 'Ben Osman'ı öldürüp, hapse gireceğim, motorum senin olsun" diyerek cinayeti işleyeceğini saatler öncesinden ilan ettiği ortaya çıktı.

TOLGA YANIK
Cinayet ’geliyorum’ demiş! Olaydan önceki son sözleri ortaya çıktı: Osman’ı öldürüp...

Olay, geçtiğimiz 3 Nisan günü Cihanbeyli ilçesine bağlı Kütükuşağı Mahallesinde yaşandı. Osman Polat evde ailesiyle birlikte oturduğu sırada pencereden ateş edilmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat, 12 Nisan günü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı saldırıda yaralanan anne Hatice Polat (67) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cinayet ’geliyorum’ demiş! Olaydan önceki son sözleri ortaya çıktı: Osman’ı öldürüp...

CİNAYETİ 4 SAAT ÖNCEDEN HABER VERMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, şüpheli Ümit Polat'ı bir gün sonra yakaladı. Olay gecesi alkol alıp, gittiği ormanlık alanla alem yaptığı ortaya çıkan Ümit Polat, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak cep telefonunun verdiği baz bilgilerine göre ise katil zanlısının o gün çok hareketli olduğu, olay günü de mahalleye gittiği tespit edildi.

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Cinayet ’geliyorum’ demiş! Olaydan önceki son sözleri ortaya çıktı: Osman’ı öldürüp...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Ümit Polat hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'kasten yaralama' suçundan ise 1,5 yıla kadar hapis talep edildi. Ümit Polat'ın olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen tutuksuz sanıklar C.P. ile ona yardım ettiği ileri sürülen G.P. hakkında da ceza istendi.

Cinayet ’geliyorum’ demiş! Olaydan önceki son sözleri ortaya çıktı: Osman’ı öldürüp...

Saldırıda yaralanan Hatice Polat ise dehşet anlarını ifadesinde şu sözlerle anlattı: "Oğlum Osman ve 10 yaşındaki torunum ile oturuyorduk. Dışarından ses gelmesi üzerine dışarıya baktım. Bu sırada elinde tüfek ile Ümit Polat'ı gördüm. 'Osman dışarıya çık seni öldüreceğim buraya gel' seklinde söylemlerde bulundu.

Cinayet ’geliyorum’ demiş! Olaydan önceki son sözleri ortaya çıktı: Osman’ı öldürüp...

Osman'ın dışarıya çıkmaması üzerine evin camlarına doğru elinde bulunan av tüfeği ile ateş etti. Osman'ı omzundan ve boynundan vurdu. Pencere camları yüzüme gelince bende yaralandım. Olay günü saat 16.30 sıralarında Ümit, uzaktan havaya doğru ateş ederek Osman'a 'Gel seni vuracağım' diye bağırdığı" dedi.

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