Cinayet ’geliyorum’ demiş! Olaydan önceki son sözleri ortaya çıktı: Osman’ı öldürüp...

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Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, şüpheli Ümit Polat'ı bir gün sonra yakaladı. Olay gecesi alkol alıp, gittiği ormanlık alanla alem yaptığı ortaya çıkan Ümit Polat, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak cep telefonunun verdiği baz bilgilerine göre ise katil zanlısının o gün çok hareketli olduğu, olay günü de mahalleye gittiği tespit edildi.