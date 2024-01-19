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Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:47
Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!
Tüyler ürperten olay Konya'da yaşandı. Aralarında uyuşturucu ticareti nedeniyle husumet olan Abdullah Atlı'yı (23) öldüren sevgililer Alparslan Arabacı (24) ve Rabia Tugay (22) ile onlara yardım eden Tuğçe Esen'in (22) tutuklu yargılandığı davada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Cinayet sanığı sevgililer, Abdullah Atlı'yı nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz...