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Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:47

Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!

Tüyler ürperten olay Konya'da yaşandı. Aralarında uyuşturucu ticareti nedeniyle husumet olan Abdullah Atlı'yı (23) öldüren sevgililer Alparslan Arabacı (24) ve Rabia Tugay (22) ile onlara yardım eden Tuğçe Esen'in (22) tutuklu yargılandığı davada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Cinayet sanığı sevgililer, Abdullah Atlı'yı nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz...

DHA
Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!

Kan donduran olay Konya Meram'da 31 Aralık 2021'de yaşandı. 23 yaşındaki Ali Gönül, otomobiliyle arkadaşı Abdullah Atlı'yı sanayi sitesine götürmek için yola çıktı. Ahmet Özcan Caddesi'ne geldiklerinde araçtan inen Altı, çevreden tabancayla ateş edilmesiyle yaralandı.

Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!

Yaralanan Abdullah Atlı, arkadaşı Ali Gönül tarafından otomobille Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Atlı, kurtarılamadı. Olayın ardından bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Abdullah Atlı ile aralarında husumet bulunan ve 50 suçtan kaydı olan Alpaslan Arabacı, 2 suçtan kaydı olan sevgilisi Rabia Tugay ve Tuğçe Esen'i gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!

NASIL ÖLDÜRDÜKLERİNİ ANLATTILAR
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 'Ruhsatsız silah satın alma' ve 'Tasarlayarak adam öldürme' suçlarından yargılanmaları talep edilen iddianame Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu yargılanan Alpaslan Arabacı, Rabia Tugay ve Tuğçe Esen, 22 Haziran 2023'de görülen ilk duruşmada Abdullah Atlı'yı nasıl öldürdüklerini anlattı.


Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!

Duruşma salonunda bulunan Abdullah Altı'nın ailesine dönüp, özür dilediğini ve helallik istediğini belirten Alparslan Arabacı, "Rahmetliden 1-2 kez uyuşturucu aldım. Daha sonra benden 4 bin 500 lira alıp uyuşturucuyu vermedi. Paramı da geri vermedi. Rahmetli olaydan 4-5 gün önce evime gelip, bana silah doğrulttu ve küfretti.

Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!

Ben de kendimi savunmak bir tabanca satın aldım. Olay günü ise onu yolda gördüm. Konuşmak için yanına gitmek istediğimde bir el silah sesi geldi. Rabia o sırada ateş etmiş, ancak ben Abdullah bana doğru ateş etti sandım. Hedef gözetmeksizin bir el ateş ettim. İsteyerek ya da tasarlayarak yapmadım" dedi.

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