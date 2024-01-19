Cinayet sanığı sevgililer nasıl öldürdüklerini anlattı: Adam olmayanın cezası yatılmaz!

Ben de kendimi savunmak bir tabanca satın aldım. Olay günü ise onu yolda gördüm. Konuşmak için yanına gitmek istediğimde bir el silah sesi geldi. Rabia o sırada ateş etmiş, ancak ben Abdullah bana doğru ateş etti sandım. Hedef gözetmeksizin bir el ateş ettim. İsteyerek ya da tasarlayarak yapmadım" dedi.

