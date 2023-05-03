Cinayet soruşturmasında İBB molası! Cinayet görüntülerini ’Tatildeyiz’ diyerek vermediler

CİNAYET SORUŞTURMASINA İBB MOLASI VERİLDİ

Emniyet güçleri, İBB talep ve şikâyet hattı 153 ile irtibata geçerek durumu anlatarak görüntülerin ivedilikle kendilerine teslim edilmesi gerektiğini anlatsa da yine olmadı. Durum resmi tutanak altına alınarak savcılık makamına iletildi. Cinayet soruşturması bu nedenle İBB'nin tatilden çıkarak personellerin yerine gelene kadar araya girse de cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.