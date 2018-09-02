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zanlıları dağ evinde yakalandı

'da öldürdükleri şahsı portakal bahçesine gömdükten sonra 'ne kaçan 2 kişi, saklandıkları dağ evinde yakalandı. Öldürülen Ünal Gülbahar ile şüpheliler Erhan A. ve Burhan Ü'nün çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.09.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 21:25
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zanlıları dağ evinde yakalandı
Cinayet zanlıları dağ evinde yakalandı

PORTAKAL BAHÇESİNE GÖMDÜLER

Adana'da öldürdükleri şahsı portakal bahçesine gömdükten sonra Kocaeli'ne kaçan 2 kişi, saklandıkları dağ evinde yakalandı.

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zanlıları dağ evinde yakalandı
Cinayet zanlıları dağ evinde yakalandı

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi'nde portakal bahçesinde başından tabancayla vurulmuş halde gömülü bulunan Ünal Gülbahar'ın (43) öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin kimliklerini belirledi.

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zanlıları dağ evinde yakalandı
Cinayet zanlıları dağ evinde yakalandı

DAĞ EVİNE OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Gülbahar'ın cinayet zanlıları olan Erhan A. ve Burhan Ü.'ün peşine düştü. Adana'dan 830 kilometre uzakta Kocaeli'nde dağ evinde saklanan iki kişi cinayet büro ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

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zanlıları dağ evinde yakalandı
Cinayet zanlıları dağ evinde yakalandı

SUÇ KAYITLARI KABARIK

'ya getirilen iki şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan öldürülen Ünal Gülbahar ile şüpheliler Erhan A. ve Burhan Ü'nün çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.

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