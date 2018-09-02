Cinayet zanlıları dağ evinde yakalandı

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Adana'ya getirilen iki şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan öldürülen Ünal Gülbahar ile şüpheliler Erhan A. ve Burhan Ü'nün çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.