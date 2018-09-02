Cinayet zanlıları dağ evinde yakalandı

Adana'da öldürdükleri şahsı portakal bahçesine gömdükten sonra Kocaeli'ne kaçan 2 kişi, saklandıkları dağ evinde yakalandı. Öldürülen Ünal Gülbahar ile şüpheliler Erhan A. ve Burhan Ü'nün çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi PORTAKAL BAHÇESİNE GÖMDÜLER Adana'da öldürdükleri şahsı portakal bahçesine gömdükten sonra Kocaeli'ne kaçan 2 kişi, saklandıkları dağ evinde yakalandı. ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi'nde portakal bahçesinde başından tabancayla vurulmuş halde gömülü bulunan Ünal Gülbahar'ın (43) öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin kimliklerini belirledi. DAĞ EVİNE OPERASYON Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Gülbahar'ın cinayet zanlıları olan Erhan A. ve Burhan Ü.'ün peşine düştü. Adana'dan 830 kilometre uzakta Kocaeli'nde dağ evinde saklanan iki kişi cinayet büro ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. SUÇ KAYITLARI KABARIK Adana'ya getirilen iki şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan öldürülen Ünal Gülbahar ile şüpheliler Erhan A. ve Burhan Ü'nün çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.