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Haberler Yaşam Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:10

Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!

Kan donduran olay Kocaeli Gölcük'te yaşanmıştı. Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisi Rümeysa Meriç Özcan'ı (18) boynundan iple bağladığı kamyonetle uçurumdan yuvarlayıp, kaza gibi göstererek öldüren Tunay Aydın tutuklandı. Cani, bugün hakim karşısına çıktı. Ancak savunma yapmadı. Kızının katiliyle karşı karşıya gelen acılı annenin sözleri ise yürekleri parçaladı…

DHA
Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!

Vahşetin adresi Kocaeli'nin Gölcük ilçesiydi. 18 Mayıs gecesi bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığına dair ihbar geldi. Bunun üzerine adrese çok sayıda ekip gönderildi. Trafik polisleri, yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını fark etti.

Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!

OTOPSİDE KESİKLER GÖZLENDİ
Genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın boynunda ip tespit edilince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle harekete geçti. Otopside, Özcan'ın vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan ipin neden olduğu kesikler gözlendi.

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Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!

Polis ekipleri, Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın, C.Ş. (20), Eşref K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K. (17) isimli arkadaşlarıyla buluştuğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Tunay Aydın ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi.

Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!

Bunun üzerine ekipler genç kızın sevgilisi olan Aydın'a yoğunlaştı. İlk ifadesinde olayın kaza olduğunu söyleyen Tunay Aydın, olay yerindeki incelemenin ardından alınan ifadesinde, cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın sevk edildiği Gölcük Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheliler C.Ş., Eşref K. Y.A.A. ve K.N.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Cinayetle ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tunay Aydın'ın hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundansa 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı ayrıca şüpheliler K.N.K. ve Y.A.A hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, Eşref K. ve C.Ç. hakkında 'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdi.

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