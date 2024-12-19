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Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:10
Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!
Kan donduran olay Kocaeli Gölcük'te yaşanmıştı. Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisi Rümeysa Meriç Özcan'ı (18) boynundan iple bağladığı kamyonetle uçurumdan yuvarlayıp, kaza gibi göstererek öldüren Tunay Aydın tutuklandı. Cani, bugün hakim karşısına çıktı. Ancak savunma yapmadı. Kızının katiliyle karşı karşıya gelen acılı annenin sözleri ise yürekleri parçaladı…