Cinsel ilişki teklifini reddeden Rümeysa’yı uçurumdan attı: Annenin feryatları yürekleri yaktı!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Cinayetle ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tunay Aydın'ın hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundansa 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı ayrıca şüpheliler K.N.K. ve Y.A.A hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, Eşref K. ve C.Ç. hakkında 'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdi.