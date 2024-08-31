Giriş Tarihi: 31.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
10:47
Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi 2024 | SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?
Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi için başvuru ekranı yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) 2024-2025 yılında da devam edecek. Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı için ödemelerin çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için devam edeceğini açıkladı. Peki, SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?