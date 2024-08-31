Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 31.08.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 10:47

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi 2024 | SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi için başvuru ekranı yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) 2024-2025 yılında da devam edecek. Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı için ödemelerin çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için devam edeceğini açıkladı. Peki, SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi 2024 | SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve zorlanan aileler için yapılan yardım ödemesinde yeni dönem başvuruları mercek altına alındı. Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) adı altında yapılan ödemeler için yeni başvurular gündemde. Peki, SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte, başvuru ekranı...

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi 2024 | SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi 2024 | SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?

ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi 2024 | SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE VERİLECEK DESTEK MİKTARI:

En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının aşağıda belirtilen oranlarına göre ödeme yapılır.

DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamayla birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) ödeme oranları ve tutarları açıklandı.

Öğrenim ücreti için ihtiyacı olan çocuklu ailelere destek ödemesinin tutarları şu şekilde;

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi 2024 | SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?
  • Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 lira,
  • İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 lira,
  • Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 lira,
  • Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 lira,
  • Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 lira,
  • Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacak.
SON DAKİKA