Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi 2024 | SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve zorlanan aileler için yapılan yardım ödemesinde yeni dönem başvuruları mercek altına alındı. Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) adı altında yapılan ödemeler için yeni başvurular gündemde. Peki, SED destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte, başvuru ekranı...