Giriş Tarihi: 27.08.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
16:43
Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) olarak bilinen Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından düzenlenen yardım desteği için gözler 2024 ödemelerine çevrildi. Konu hakkında gerekli açıklamalar Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığının resmi internet sitesinde duyuruldu. Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi için başvurunun detayları belli oldu. Peki, Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak, nasıl başvurulur? 2024 SED ödemeleri tıkla-başvur!