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Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
11:18
Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!
23 yaşındaki anne N.K. velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın adına sosyal medyada hesap açtı. Kendisine ait uygunsuz görüntüleri 5 bin lira karşılığında abonelerine sattı. Bunun üzerine hakkında inceleme başlatıldı. Mahkemeden de çocuğun velayeti hakkında yeri bir karar çıktı. İşte olayın detayları…