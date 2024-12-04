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Haberler Yaşam Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:18

Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!

23 yaşındaki anne N.K. velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın adına sosyal medyada hesap açtı. Kendisine ait uygunsuz görüntüleri 5 bin lira karşılığında abonelerine sattı. Bunun üzerine hakkında inceleme başlatıldı. Mahkemeden de çocuğun velayeti hakkında yeri bir karar çıktı. İşte olayın detayları…

DHA
Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!

Bursa'da oturan Serdar A. ile N.K., bundan 4 yıl önce 2021'de severek evlendi. 8 ay süren evlilikten 1 erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Çiftin oğulları U.L.A.'nın velayeti ise anneye verildi.

Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!

5 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SATTI!
Boşanmanın ardından anne oğlu ile birlikte İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

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Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!

EMZİRİRKEN ÇEKİM YAPIP PAYLAŞTI
Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten Serdar A., suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı.

Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!

N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" dedi. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!

Serdar A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.

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