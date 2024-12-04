Çocuğunu emzirirken çektiği uygunsuz görüntülerini 5 bin TL’ye sattı: Karar sonrası sır oldu!

Serdar A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.