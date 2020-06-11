Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi

Çocuğunu çıkarmak isterken yüz üstü tandıra düşen anne Ergül, olay yerinde hayatını kaybetti. Çığlık sesiyle tandıra gelen ve anne Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaşan köylüler, vücudunda derin yanıkların bulunduğu minik Ayşegül'ü ise ağır yaralı olarak tandırdan çıkardı.