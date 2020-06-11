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Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi

Bu acıya yürek dayanmaz! 'nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan Hacer Ergül isimli anne, tandıra düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Yüzüstü ateşe düşen kadının ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, küçük kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 17:10
Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi

'nın Taşlıçay İlçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde ikamet eden 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Ergül, öğlen saatlerinde ekmek pişirdiği sırada, yanında bulunan kızı Ayşegül tandıra düştü.

Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi

Çocuğunu çıkarmak isterken yüz üstü tandıra düşen anne Ergül, olay yerinde hayatını kaybetti. Çığlık sesiyle tandıra gelen ve anne Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaşan köylüler, vücudunda derin yanıkların bulunduğu minik Ayşegül'ü ise ağır yaralı olarak tandırdan çıkardı.

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Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Hacer Ergül'ün cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi

Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan acılı eş Fuat Ergül ve yakınlarını teselli etti.

Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi

Köy muhtarı Hakkı Demir, köylerinde yaşanan bu acı olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, aileden geriye yetim çocukların kaldığını söyledi.

Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi
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Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi
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