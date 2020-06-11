HaberlerGaleriÇocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi
Çocuğunu kurtarmaya çalışırken tandıra düşen anne, feci şekilde can verdi
Bu acıya yürek dayanmaz! Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan Hacer Ergül isimli anne, tandıra düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Yüzüstü ateşe düşen kadının ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, küçük kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 11.06.2020
17:09
Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
17:10
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ