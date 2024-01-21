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Haberler Yaşam Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…
Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 11:26

Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…

Skandal olay Balıkesir'de yaşanmıştı. 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünün 2'nci günü kavga edip, Konya'ya dönen ardından zorla alıkonulduğunu söyleyerek eşi O.K. (17) ile ailesinden şikayetçi olan çocuk gelin D.K. (17), Kütahya'da oturan çocuk damadın yanına dönüş yaptı. Çocuk gelin D.K.nın sözleri ise herkesi şaşırttı: Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum… İşte haberin detayları

DHA
Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…

Çocuk gelin ve damat olayında skandal bir gelişe daha yaşandı... Konya'da görücü usulü ile tanışan O.K. ile D.K., yaşları küçük olduğu için ailelerinin imzalı onayı ile geçen yıl 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı.

Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…

Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında, 3 gün 3 gece olmak üzere damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

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Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…

Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi; iddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyerek Konya'ya dönmek istedi.

Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…

Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı da gelinin üzerinde kaldı.

Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…

Düğünü terk edip, ailesi ile Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin kendisini düğünde takıları alıp, kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığı söyleyerek kendi anne ve babasından şikayetçi olacağını söyledi.

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