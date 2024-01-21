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Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…
Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
11:26
Çocuk gelin çocuk damada döndü: Sözleri dehşete düşürdü: Kocamı…
Skandal olay Balıkesir'de yaşanmıştı. 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünün 2'nci günü kavga edip, Konya'ya dönen ardından zorla alıkonulduğunu söyleyerek eşi O.K. (17) ile ailesinden şikayetçi olan çocuk gelin D.K. (17), Kütahya'da oturan çocuk damadın yanına dönüş yaptı. Çocuk gelin D.K.nın sözleri ise herkesi şaşırttı: Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum… İşte haberin detayları