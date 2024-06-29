Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

ALKOL ŞİŞELERİ DELİL TORBASINA GİRDİ

Bölgede incelemelerini sürdüren Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu.

Süleyman Celebe'nin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



