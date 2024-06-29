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Haberler Yaşam Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı
Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:02

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli, cinayet ekipleri tarafından başka bir parkta otururken yakalandı. Adliyeye sevk dilen şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra ise birlikte tartışıp başından tahra ile yaraladığı ortaya çıktı. Olaydaki kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli, pişman olduğunu belirterek, "Ben değil içki yaptı" dedi.

İHA
Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

Olay, Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman Celebe'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

ALKOL ŞİŞELERİ DELİL TORBASINA GİRDİ
Bölgede incelemelerini sürdüren Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu.
Süleyman Celebe'nin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

GÜVENLİK KAMERALARINDAN İZİNİ SÜRDÜLER, BAŞKA BİR PARKTA KISKIVRAK YAKALADILAR
Olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Muaz Ç. (47) olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Ç'nin izini süren ekipler, şüpheliyi dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

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