Haberler
Yaşam
Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı
Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
12:02
Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı
Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli, cinayet ekipleri tarafından başka bir parkta otururken yakalandı. Adliyeye sevk dilen şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra ise birlikte tartışıp başından tahra ile yaraladığı ortaya çıktı. Olaydaki kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli, pişman olduğunu belirterek, "Ben değil içki yaptı" dedi.