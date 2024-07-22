Çocukları için aracın önüne fırladı! Bacağındaki doku yüzüne nakledildi: ’Yine olsa yine yaparım’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan İsmail Serçe bir ay önce eşi Emine ve 2 çocuğu ile birlikte Kahramanmaraş'a bir mesire alanına gitti. Piknik yaptıktan sonra dönüş yolunda yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için duran İsmail Serçe, eşi ile birlikte otomobilden indi. Bu sırada içerisinde çocuklarının bulunduğu otomobil hareket etti. İsmail Serçe, aracı durdurmak için önüne atladı ve altında metrelerce sürüklendi. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İsmail Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Akciğeri hasar gören ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yırtıklar oluşan Serçe, ilk olarak Göğüs Cerrahi Uzmanı Onur Bayrakçı tarafından ameliyata alındı. Göğüs tüpü takılan Serçe, hasar gören yüzü için de plastik cerrahi ekibi tarafından operasyona alındı. 5 saat süren operasyonla Serçe'nin bacağından alınan doku, yüzüne nakledildi.