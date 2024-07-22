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Çocukları için aracın önüne fırladı! Bacağındaki doku yüzüne nakledildi: 'Yine olsa yine yaparım'
Giriş Tarihi: 22.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
15:32
Çocukları için aracın önüne fırladı! Bacağındaki doku yüzüne nakledildi: 'Yine olsa yine yaparım'
36 yaşındaki İsmail Serçe, Kahramanmaraş'ta otomobillerinden eşi ile birlikte indi. Çocukların içinde olduğu sırada araç hareket etmeye başlayınca İsmail Serçe, aracın önüne fırladı. Ağır yara alan Serçe'nin yüzüne bacağındaki doku nakledildi. Babanın 'Çocuklarım için yine olsa yine yaparım' sözleri duygulandırdı.