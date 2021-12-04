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Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 10:14

Boşanma davasında şok sözler! Eşine öyle bir hakaret etti ki... Tazminata mahkum edildi: 'Garaj tarafı...'

Tüp bebek tedavisi gören evli çift, çocuk sahibi olamayınca birbirine girdi. Kadın evi terk edeceğini söylerken, eşi ile ailesine akılalmaz bir hakaret eden koca 'pes' dedirtti. Boşanma davasında Yargıtay emsal bir karara imza attı. Kadının ailesine 'garaj tarafı' diyen erkek ağır kusurlu bulunarak tazminat ödemeye mahkum edildi.

HALİT TURAN
Boşanma davasında şok sözler! Eşine öyle bir hakaret etti ki... Tazminata mahkum edildi: ’Garaj tarafı...’

ÇOCUKLARI OLMAYINCA EVİ TERK ETTİ! KOCANIN, EŞİ İLE AİLESİNE ETTİĞİ HAKARET 'PES' DEDİRTTİ: 'GARAJ TARAFI...'

Çocukları olmayınca boşanmaya karar veren çiftin boşanma davasında Yargıtay emsal bir karar verdi. Tazminata mahkum edilen kocanın ettiği hakaret 'pes' dedirtti...

Boşanma davasında şok sözler! Eşine öyle bir hakaret etti ki... Tazminata mahkum edildi: ’Garaj tarafı...’

Ankara'da yaşayan A.N. ile M.N. evlendikten sonra çocukları dünyaya gelmeyince tüp bebek tedavisi gördü.

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Boşanma davasında şok sözler! Eşine öyle bir hakaret etti ki... Tazminata mahkum edildi: ’Garaj tarafı...’

İlk tüp bebek tedavisi düşükle sonlanan kadın M.N., eşinin ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenmediği, kocasının ailesinin devamlı olarak yaşamlarına müdahale ettiklerini belirterek boşanma davası açtı.

Boşanma davasında şok sözler! Eşine öyle bir hakaret etti ki... Tazminata mahkum edildi: ’Garaj tarafı...’

Kadın dilekçesinde ayrıca kocası A.N.'nin ailesine "garaj tarafı" diyerek hakarette bulunduğunu belirtti.

Boşanma davasında şok sözler! Eşine öyle bir hakaret etti ki... Tazminata mahkum edildi: ’Garaj tarafı...’

Karşı dava açan koca ise karısının ilk tüp bebek denemesinin düşükle sonuçlanmasının ardından ikinci denemenin de olumsuz sonuçlanması halinde evden ayrılmak istediğini söylediğini belirterek eşini suçladı.

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