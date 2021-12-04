HaberlerYaşamBoşanma davasında şok sözler! Eşine öyle bir hakaret etti ki... Tazminata mahkum edildi: 'Garaj tarafı...'
Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:58Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 10:14
Boşanma davasında şok sözler! Eşine öyle bir hakaret etti ki... Tazminata mahkum edildi: 'Garaj tarafı...'
Tüp bebek tedavisi gören evli çift, çocuk sahibi olamayınca birbirine girdi. Kadın evi terk edeceğini söylerken, eşi ile ailesine akılalmaz bir hakaret eden koca 'pes' dedirtti. Boşanma davasında Yargıtay emsal bir karara imza attı. Kadının ailesine 'garaj tarafı' diyen erkek ağır kusurlu bulunarak tazminat ödemeye mahkum edildi.