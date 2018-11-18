Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

Onun hayatı adeta film gibi! İngiltere'de yaşayan Camille Knowles, çocukluğundan bu yana egzama sorunu ile mücadele ediyordu. Egzama sorunu sebebiyle okul çağında arkadaşlarının kendisi ile alay ettiğini söyleyen Camilla için sağlık sorunu travma haline gelmişti. Arkadaş edinme sıkıntısı çeken Camilla, tüm bedenini kaplayan ve yaşamını alt üst eden lekelerden kurtulmak istedi. Sürekli olarak derisi kanayan ve bedeninin yandığını hisseden Camilla, kendisine hayatı zindan eden bu sorundan kurtulmanın yollarını aramaya koyuldu. 15 yaşında doktorun yolunu tutan Camilla'ya yemesi yasak olan gıda ürünlerinin listesi verildi. Listedeki gıda ürünlerini tüketmeye özen gösteren Camilla'nın egzama sorunu azalmaya başladı.