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Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

Giriş Tarihi: 18.11.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:16
Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

Onun hayatı adeta film gibi!

Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

İngiltere'de yaşayan Camille Knowles, çocukluğundan bu yana egzama sorunu ile mücadele ediyordu.

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Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

Egzama sorunu sebebiyle okul çağında arkadaşlarının kendisi ile alay ettiğini söyleyen Camilla için sağlık sorunu travma haline gelmişti.

Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

Arkadaş edinme sıkıntısı çeken Camilla, tüm bedenini kaplayan ve yaşamını alt üst eden lekelerden kurtulmak istedi.

Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

Sürekli olarak derisi kanayan ve bedeninin yandığını hisseden Camilla, kendisine hayatı zindan eden bu sorundan kurtulmanın yollarını aramaya koyuldu.

Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

15 yaşında doktorun yolunu tutan Camilla'ya yemesi yasak olan gıda ürünlerinin listesi verildi.

Çocukluğundan beri yaşadığı egzama sorununu böyle atlattı

Listedeki gıda ürünlerini tüketmeye özen gösteren Camilla'nın egzama sorunu azalmaya başladı.

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