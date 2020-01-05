Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi

Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi

'in Ahlat ilçesinde çocukluk arkadaşı Bahattin Çelebier ve Adnan Menteşe, 40 yıldır "vira bismillah" diyerek 'nün mavi sularına açılarak inci kefali avlıyor. Büyüklerinden balıkçılığı öğrenen ve ardından satın aldıkları tekneyle gölde avlanmaya başlayan Çelebier ve Menteşe, yıllardır fırtınaya, dalgalara ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden birlikte balığa çıkıyor. Çocukluklarından bu yana günün büyük bir bölümünü teknede geçiren arkadaşlar, bir gün önce göle bıraktıkları ağları toplamak için sabahın erken saatlerinde derin sulara açılıyor. Ailelerinin geçimlerini bu işten sağlayan Çelebier ve Menteşe, ilerleyen yaşlarına rağmen tutku haline gelen mesleklerinden vazgeçemiyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 05.01.2020 14:30
Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi
Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi
Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi
Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi
Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi
BİZE ULAŞIN