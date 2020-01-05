Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çocukluk arkadaşı Bahattin Çelebier ve Adnan Menteşe, 40 yıldır "vira bismillah" diyerek Van Gölü'nün mavi sularına açılarak inci kefali avlıyor. Büyüklerinden balıkçılığı öğrenen ve ardından satın aldıkları tekneyle gölde avlanmaya başlayan Çelebier ve Menteşe, yıllardır fırtınaya, dalgalara ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden birlikte balığa çıkıyor. Çocukluklarından bu yana günün büyük bir bölümünü teknede geçiren arkadaşlar, bir gün önce göle bıraktıkları ağları toplamak için sabahın erken saatlerinde derin sulara açılıyor. Ailelerinin geçimlerini bu işten sağlayan Çelebier ve Menteşe, ilerleyen yaşlarına rağmen tutku haline gelen mesleklerinden vazgeçemiyor.