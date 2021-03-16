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Haberler Yaşam Çok yüksek riskli iller hangileri? Türkiye yeni koronavirüs risk haritasına ile çok yüksek riskli iller listesi son durum 16 Mart

hangileri? Türkiye yeni koronavirüs risk haritasına ile çok yüksek riskli iller listesi son durum 16 Mart

Yeni normalleşme ile beraber Türkiye il il risk haritası ile sınıflandırıldı. Buna göre iller, düşük, orta, yüksek ve olarak adlandırıldı. Çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodu ile diğerlerinden ayrıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirli aralıkta güncellenecek olan risk haritasına yeni illerin eklenmesi bekleniyor. Bu noktada, çok yüksek riskli iller hangileri sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Türkiye koronavirüs risk haritasına son duruma göre çok yüksek riskli iller neler? İşte, çok yüksek riskli iller listesi 16 Mart 2021

Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:09
Çok yüksek riskli iller hangileri? Türkiye yeni koronavirüs risk haritasına ile çok yüksek riskli iller listesi son durum 16 Mart

Türkiye, Mart ayı itibarı ile yeni normalleşme sürecine merhaba dedi. İller, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere sınıflandırıldı. Buna göre, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve ise kırmızı renkle kodlandı. Dünkü Kabine Toplantısı sonrasında en çok merak edilen konuların başında çok yüksek riskli iller geliyor. Bilindiği gibi, çok yüksek riskli illerdeki tedbirler diğer risk gruplarına göre daha ileri seviyede.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından il il koronavirüs risk haritası paylaşılırken çok yüksek riskli iller listesi de duyuruldu. Edirne ve Trabzon gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu çok yüksek riskli iller listesi güncellenecek.

İşte, çok yüksek riskli iller listesi 16 Mart;

Çok yüksek riskli iller hangileri? Türkiye yeni koronavirüs risk haritasına ile çok yüksek riskli iller listesi son durum 16 Mart

HARİTA GÜNCELLENİYOR

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

BİRÇOK İLDE RENK DEĞİŞİMİ OLABİLİR

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir. Aşılama süreci de gündemde

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Çok yüksek riskli iller hangileri? Türkiye yeni koronavirüs risk haritasına ile çok yüksek riskli iller listesi son durum 16 Mart

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER NELER?

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop,

Çok yüksek riskli iller hangileri? Türkiye yeni koronavirüs risk haritasına ile çok yüksek riskli iller listesi son durum 16 Mart

Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun,

Çok yüksek riskli iller hangileri? Türkiye yeni koronavirüs risk haritasına ile çok yüksek riskli iller listesi son durum 16 Mart

Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

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