Çok yüksek riskli iller neler ve hangileri? Türkiye yeni koronavirüs risk haritasına ile çok yüksek riskli iller listesi son durum 15 Mart

Türkiye, Mart ayı itibarı ile yeni normalleşme sürecine merhaba dedi. İller, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere sınıflandırıldı. Buna göre, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renkle kodlandı. Bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında en çok merak edilen konuların başında çok yüksek riskli iller geliyor. Bilindiği gibi, çok yüksek riskli illerdeki tedbirler diğer risk gruplarına göre daha ileri seviyede.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından il il koronavirüs risk haritası paylaşılırken çok yüksek riskli iller listesi de duyuruldu. Edirne ve Trabzon gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu çok yüksek riskli iller listesi güncellenecek.

İşte, çok yüksek riskli iller listesi 15 Mart;