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Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması
Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
16:36
Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'dan başlayıp Akdeniz'e kadar olan bölgedeki 11 il için sarı uyarı yaptı. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Ayrıca yarından itibaren Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geliyor. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyu A Haber'de değerlendirdi. İki bölge için uyarıda bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Özellikle yaşlılar, solunum yollarında sorunları olanlar, astım hastaları sokağa çıkmasınlar." dedi.