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Haberler Yaşam Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması
Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 16:36

Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'dan başlayıp Akdeniz'e kadar olan bölgedeki 11 il için sarı uyarı yaptı. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Ayrıca yarından itibaren Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geliyor. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyu A Haber'de değerlendirdi. İki bölge için uyarıda bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Özellikle yaşlılar, solunum yollarında sorunları olanlar, astım hastaları sokağa çıkmasınlar." dedi.

Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması

Ülke genelinde yarından itibaren toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Toz taşınımının hafif, zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması

İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öncelikle yarından itibaren yurt genelinde zaman zaman 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarların etkili olacağını belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Güneyden çok ciddi bir miktarda da toz taşınımı göreceğiz.

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Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması

Hem sahradan hem de Arabistan'dan göreceğiz. Perşembe günü itibarıyla toz taşınımı zaten ülkemize giriş yaptı. Güneyden de Arabistan'dan giriş yaptı." ifadelerini kullandı.

Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması

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Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması

"ASTIM HASTALIĞI OLANLAR SOKAĞA ÇIKMASIN"

Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle cuma ve cumartesi çöl tozu taşınımıyla karşı karşıya kalacağız. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da çok ciddi miktarda çöl tozu gelecektir.

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