Çöl tozu alarmı! İki bölge için kritik uyarı: Bu hastalığı olan dışarı çıkması

Ülke genelinde yarından itibaren toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Toz taşınımının hafif, zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.