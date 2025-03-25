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Çöl tozu nedir, etkileri neler? Meteoroloji mühendisi uyardı: Yoğun çöl tozu geliyor!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
15:02
Çöl tozu nedir, etkileri neler? Meteoroloji mühendisi uyardı: Yoğun çöl tozu geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı. Yeni haftada lodosla birlikte yoğun çöl tozu etkili olacak. Uzmanlar "Yeni hafta çöl tozuyla birlikte geliyor, yağış alan bölgelerde ise çamur yağacak." uyarısında bulundu. Peki, Çöl tozu nedir, etkileri neler? İşte, detaylar...